Von Gewinnmitnahmen ist schon so mancher arm geworden

Eine alte Börsenweisheit lautet, dass von Gewinnmitnahmen noch keiner arm geworden sei. Wessen Aktien gestiegen sind, der soll demnach nicht zu gierig werden, sondern die Gewinne realisieren. Also seine Schäfchen ins Trockene bringen, bevor die Kurse wieder fallen.



Das mag in einzelnen Fällen durchaus ratsam sein: etwa wenn jemand ein einziges Investment getätigt hat, damit im Plus ist und das Geld jetzt anderweitig benötigt – zum Beispiel für einen Wohnungskauf. Dann wäre es unvernünftig, abzuwarten, ob die Aktien noch weiter steigen.



In den meisten anderen Fällen ist der Rat jedoch so nützlich wie die Börsenregel „Buy Low, Sell High“ (Kaufe billig, verkaufe teuer). Das wäre schön, wenn das immer gelänge. Aber wann ist eine Aktie billig oder teuer? Und wann ist eine Aktie so stark gestiegen, dass man sie verkaufen muss?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft