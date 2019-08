Die Aktionäre wurden reicher – ist es für den Rest zu spät?

Manche Kapitalismuskritiker meinen, dass hohe Zinsen die Kluft zwischen Arm und Reich erhöhen. Nachdem die Notenbanken weltweit Zinsen gesenkt und Geld gedruckt haben, wissen wir: Niedrige Zinsen können das besser. Die Inflation in Europa und den USA ist durch die niedrigen Zinsen zwar noch nicht wirklich gestiegen, dafür kam es zu einer „Asset Inflation“: Bei Vermögenswerten, deren Wertentwicklung sich kaum in den Verbraucherpreisindizes niederschlägt, sind die Preise in teilweise absurde Höhen geklettert.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft