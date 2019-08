Monate mit Kursverlusten sind relativ selten, aber dafür heftig

Die alte Börsenregel „Remember to come back in September“ lässt offen, ob man bereits am 1. oder erst am 30. September wieder Aktien kaufen soll. Die Statistik legt ganz klar Letzteres nahe. Der September ist einer der schlimmsten Börsenmonate, und zwar nicht nur an den Aktienmärkten: Sogar Bitcoin, für das die Bloomberg-Statistik nur sieben Jahre zurückreicht, ist in elf von zwölf Monaten im Schnitt gestiegen, nur im September nicht. Da gab die Cyberdevise im Schnitt um 1,39 Prozent nach.

