Verschnarchen wir die Zukunft?

Die Nachricht ist ein bisschen untergegangen: Im Umfeld der Elektronikmesse CES in Las Vegas hat in der Elektronik- und Autoindustrie ein wilder Kooperationsreigen begonnen: Der Chiphersteller Nvidia verbündet sich mit Volkswagen und Uber, BMW kooperiert mit Intel, die ihrerseits neuerdings auch mit dem größten chinesischen Autokonzern, SAIC, unter einer Decke steckt. Infineon wiederum hat sich mit dem chinesischen Baidu-Konzern, einer Großmacht in Sachen künstlicher Intelligenz, zu einer Entwicklungsplattform zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel all dieser Giganten-Kooperationen: autonomes Fahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)