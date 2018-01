Der schwierige Griff nach der „Google-Steuer“

Was früher die Finanztransaktionssteuer war, ist jetzt die sogenannte Google-Steuer: Sie beschäftigt so gut wie jeden EU-Finanzministerrat, rund ein Drittel der Mitgliedsländer will sie lieber heute als morgen einführen, aber es geht nichts weiter. Die heiße Kartoffel wird von Ecofin zu Ecofin gekickt. Jetzt heißt es, die EU-Kommission werde bis zum Frühjahr einen Vorschlag vorlegen.