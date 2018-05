Wird die Krise italienisch oder türkisch?

Die Konjunktur brummt, die Staatsschuldenstände sinken in den wichtigsten Euroländern zumindest in Relation zum BIP, Griechenland steht auf dem Sprung zum Wiedereinstieg in den internationalen Kapitalmarkt – eigentlich sehr entspannend, was man aus der Eurozone hört. Von Krise keine Spur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2018)