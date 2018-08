In der EU wächst, „Die Presse“ berichtete diese Woche, die Sorge, dass sich chinesische Staatsunternehmen per Firmenübernahmen europäische Hochtechnologie unter den Nagel reißen – und dann mithilfe dieses Technologietransfers Europa überrollen. Man überlegt Maßnahmen, wie man dies verhindern könnte.



Ein bisschen spät allerdings. Denn in vielen Branchen ist das längst passiert. Und die solcherart zu Konkurrenten gewordenen chinesischen Konzerne sind gerade dabei, die europäischen Märkte aufzurollen. Europa wehrt sich, im Gegensatz etwa zu den USA, zumindest bisher nicht adäquat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)