Migration spielt sich derzeit in Europa überwiegend außerhalb der Kontrolle von Zielländern ab: Wer aus der Dritten Welt oder dem arabischen Raum nach Europa darf, bestimmen im Wesentlichen kriminelle Schlepperorganisationen. Selbst die (in letzter Zeit schon zweimal erfolgreichen) gewalttätigen Angriffe auf die spanische Grenze in Ceuta werden, wie die in diesem Punkt unverdächtige linksliberale spanische Tageszeitung „El País“ gestern berichtete, von Schlepperbanden organisiert: Stürmen darf, wer vorher zahlt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)