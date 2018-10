Güterverkehr: Der sauteure Bahn-Nationalismus

Warum schaffen die EU-Länder die politisch seit Jahrzehnten fixierte Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene nicht, obwohl in vielen Ländern (darunter Österreich) sehr viel mehr in Eisenbahninfrastruktur investiert wird als in die Straße? „Nationalstaaterei und fehlende Interoperabilität“, sagt Friedrich Macher, als Chef der Österreich-Tochter des Schienenlogistikunternehmens Grampetcargo und Ex-Vorstand der ÖBB-Güterverkehrstochter Rail Cargo intimer Kenner des europäischen Eisenbahnwesens.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2018)