Das ungestopfte Loch in der Staatskassa

"Es ist ein Loch in der Kassa, Herr Minister, Herr Minister“, hat der unvergessene Kurt Sowinetz einen Ministerialbeamten zur Melodie von „There's a hole in the bucket“ vor fast einem halben Jahrhundert jammern lassen. Die ministerielle Weisung „Na dann füll'n S' es, Herr Doktor“ ist allerdings bis heute unerfüllt geblieben: Wie jedes Jahr seit 1954 (!) wird der Bund auch 2018 mehr ausgeben als einnehmen. Dabei ist das, wie der Thinktank Agenda Austria sarkastisch anmerkt, „fast schon ein Kunststück“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)