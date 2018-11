Fachkräfte: Mangel im Überfluss

Wir laufen in eine gewaltige Fachkräftelücke hinein. Das ist evident. Nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz. Gleichzeitig haben wir in den drei Ländern aber unter den rund 2,8 Mio. Arbeitslosen gut 1,5 Mio. Fachkräfte, in der Gesamt-EU sind es wohl mehr als zehn Millionen.



Die Wirtschaft jedenfalls drängt darauf, die Fachkräftelücke durch Zuwanderung aus Drittstaaten zu schließen. Diese Zuwanderung hatten wir in den vergangenen Jahren in allen drei Ländern aber regulär und vor allem irregulär mehr als reichlich. Allerdings nahmen in dieser Zeit gleichzeitig der Facharbeitermangel und die Arbeitslosigkeit unter Drittstaatsangehörigen weiter zu.



Man muss kein Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis sein, (für die immer sehr aktiven i-Tüpfelreiter unter uns: Ich weiß natürlich, dass das kein klassischer Nobelpreis ist und korrekt eigentlich unter „Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften“ firmiert), um zu sehen, dass in diesem Beziehungsgeflecht irgendetwas gewaltig nicht stimmt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)