Der teuerste Fehlschlag der Geschichte

Beim jüngsten EU-Afrika-Gipfel hat die EU ein eindeutiges Zeichen gesetzt: Sie hat Entwicklungskredite über 75 Mio. Euro zugesagt. Also an die sechs Cent pro Afrikaner, wenn man das polemisch sehen will. Nur so zum Vergleich: China hat bei seinem jüngsten Afrika-Gipfel Investitionen über 60 Mrd. Dollar versprochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)