Gerade haben wir uns konjunkturell noch so wohl gefühlt, und schon kommt es wieder knüppeldick: Nur wenige Stunden nach der OECD hat gestern auch die Europäische Zentralbank ihren Konjunkturausblick für den Euroraum recht saftig gesenkt. Es sieht also so aus, als ob wir geradewegs in die nächste Flaute, wenn nicht gar Krise hineinschlitterten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)