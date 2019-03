In der kommenden Woche wird in Rom hoher Besuch erwartet: Xi Jinping, Staatspräsident der kommenden Supermacht China, macht der Regierung in Rom seine Aufwartung. Im Gepäck: Ein „Seidenstraße“-Kooperationsabkommen, das mit großem Pomp unterzeichnet werden soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)