„Die Bundesregierung ist alarmiert“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, zu Beginn dieser Woche bei der Eröffnung der Hannover Messe. Was Berlin so in Alarmstimmung versetzt? Ein Schwerpunkt der wichtigsten Industriemesse der Welt war in diesem Jahr künstliche Intelligenz (KI). Und da, meinte die Regierungschefin der immer noch stärksten europäischen Wirtschaftsmacht, sei sie sich beim besten Willen nicht mehr sicher, ob Deutschland global „wirklich mitspielen“ könne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)