Systemfrage: Was ist bloß mit dem Kapitalismus los?

Zwei Jungsozialisten haben ein bisschen in der wirtschaftspolitischen Mottenkiste gewühlt und die Politik steht kopf: In Deutschland beherrschen die Enteignungsfantasien des Juso-Chefs, Kevin Kühnert, unterdessen Parlamentsdebatten und in Österreich musste SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner höchstselbst ausrücken, um feierlich zu erklären, dass man nicht, wie von Juso-Chefin Julia Herr angedacht, daran denke, Banken und Großindustrie zu verstaatlichen. Wäre für eine Oppositionspartei auch schwierig.

