Sprengt der „Liro“ die Eurozone?

Es war nur ein unverbindlicher Antrag unter vielen, den die italienische Abgeordnetenkammer Ende Mai angenommen hat, und es hat mehr als eine Woche gedauert, bis der Inhalt in Europa so richtig durchgedrungen ist. Dabei hat der Beschluss das Zeug, die Eurozone in die Luft zu sprengen und Europa in eine Banken- und Wirtschaftskrise zu stürzen, wie sie der Kontinent noch nicht gesehen hat: Italien überlegt ernsthaft, mit der Ausgabe von klein gestückelten, unverzinsten staatlichen Schuldscheinen – sogenannten Minibots– eine Parallelwährung zum Euro einzuführen.

