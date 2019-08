Die unerklärliche Angst vor der Robotersteuer

Eigentlich gibt es derzeit ja keinen Grund für eine Diskussion über Roboterbesteuerung und ein eventuell daraus finanziertes Grundeinkommen für die „Opfer“ der Roboterisierung: Trotz fortschreitender Automatisierung der Produktionsprozesse steigt die Zahl der Arbeitsplätze in den Industriestaaten. Und ausgerechnet das sehr weit automatisierte Deutschland, wo weit mehr Industrieroboter zugange sind als etwa in den USA, hat in den vergangenen Jahren Rekordbeschäftigung gemeldet.



Aber das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein: Die raschen Fortschritte im Feld der künstlichen Intelligenz könnten die Situation sehr schnell kippen lassen. Das glauben ausgerechnet diejenigen, die sich sehr intensiv damit befassen beziehungsweise daran forschen lassen. Vor allem in den USA ist die Diskussion hier viel weiter. Und sie wird nicht von linken Traumtänzern vorangetrieben, sondern von Leuten, die wissen sollten, wovon sie reden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft