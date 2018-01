Wieso Wirtschaftsprofis in der FPÖ Mangelware sind

Ja, es wird gearbeitet: Am Mittwoch hat der Ministerrat ein neues Nominierungskomitee bestellt. Vier Personen sind das, die personalpolitisch einiges zu sagen haben werden. Sie entscheiden nämlich, wen die Republik Österreich in die Aufsichtsräte von staatsnahen Unternehmen entsendet. So weit, so gewöhnlich – das Komitee gibt es ja immerhin seit drei Jahren. Und doch hat der Beschluss eine tiefe Symbolik: Die vier Herren, die da gleichsam an einem der vielen Schalthebel der Macht sitzen, sind Finanzminister Hartwig Löger und Kanzleramtsminister Gernot Blümel sowie Andritz-Boss Wolfgang Leitner und Günther Helm, Chef des Lebensmitteldiskonters Hofer. Zwei ÖVP-Minister also. Und zwei Manager, die ganz offiziell zum persönlichen Netzwerk von Kanzler Sebastian Kurz gehören. Gab's da nicht noch eine Partei in der Koalition?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)