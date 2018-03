Das Comeback der Monika Forstinger

Da ist sie wieder. Am Mittwoch hat Monika Forstinger ihre erste Sitzung als Mitglied des ÖBB-Aufsichtsrats absolviert. Und Uni-Rätin an der Universität für Bodenkultur ist sie vor wenigen Tagen auch noch geworden. Wir erinnern uns: Monika Forstinger – das war jene FPÖ-Verkehrsministerin der schwarz-blauen Wenderegierung, die nur ein gutes Jahr lang ihres Amtes walten durfte. Weil sie eben keine sonderlich gute Figur gemacht hatte. Heute, 15 Jahre später, stellen sich da ein paar Fragen. Zum Beispiel: Wieso setzt die FPÖ wieder auf ihre glücklose Ex-Ministerin? Und: Was hat Monika Forstinger in all den Jahren beruflich vorzuweisen?

