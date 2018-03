Das Gfrett der Koalition mit der Staatsholding

Donnerstag, 8. März, und im altehrwürdigen Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz herrscht großer Bahnhof: Der Bundesvorstand der Industriellenvereinigung tagt und empfängt hohen Besuch – ÖVP-Chef Sebastian Kurz himself. Der gibt dort, man ist ja quasi unter sich, Interessantes zu Protokoll: Mit der Neustrukturierung der Staatsholding Öbib habe es die Regierung keinesfalls eilig, sagt Kurz. Und: Gut möglich, dass das Projekt erst 2019 über die Bühne gehen werde. Wenn überhaupt. Überraschtes Raunen im Saal. Doch einigen Eingeweihten ist klar: Das war eine durchaus süffisante Botschaft an den Koalitionspartner FPÖ.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft