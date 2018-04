Ein Burschenschafter für den Verbund?

Verbundkonzern: Privatisierung à la Türkis-Blau plus

In der Regierung wird überlegt, die Mehrheit am Stromkonzern Verbund abzugeben. Eine echte Privatisierung wird das aber nicht: Die Anteile sollen an die EVN gehen, den Energieversorger der ÖVP-Hochburg Niederösterreich.