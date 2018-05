Allein gegen Uber: Warum hat sich 40100 das angetan?

Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Mehr oder weniger. Seit einer Woche fahren in Wien jedenfalls wieder die Uber-„Taxis“ – man habe „die Prozesse angepasst“, hieß es lapidar. Zwei Tage lang hatte der US-Fahrdienstvermittler den Betrieb eingestellt – nolens, volens. Es war die Folge einer von Taxi 40100 eingebrachten Klage, das Handelsgericht Wien erließ daraufhin am 25. April eine einstweilige Verfügung. Aber mittlerweile können die aufgebrachten Uber-Nutzer aufatmen: Es ist eh wieder alles, wie es war. Nur das Taxiunternehmen 40100 ist sich da nicht so sicher: Es hatte den Kampf der Taxibranche alleine aufgenommen – ohne Rückendeckung der Branche, ohne große Unterstützung der „Interessenvertretung“ Wirtschaftskammer – und musste ergo auch mutterseelenallein durchs Stahlbad. Die Proteste gegen 40100 waren in den vergangenen Tagen jedenfalls vehement. Überraschend vehement. Für zwei Tage „Uber-Aus“ hat das Taxiunternehmen also einen ganz schön hohen Preis bezahlt. Womit sich die Frage stellt: Wieso eigentlich hat sich das Unternehmen das angetan?