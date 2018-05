Rot-schwarze Männerfreundschaften

Wien, am vergangenen Mittwoch: Der Chef der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, präsentiert eine neue Plakatkampagne. So weit, so unspektakulär. Und nicht unbedingt berichtenswert. Doch dann ergeht sich Ruck in Lobeshymnen: Die neue Stadtregierung unter Michael Ludwig, die kommenden Donnerstag angelobt wird, hat es ihm angetan. Ruck spricht von einem „ausgewogenen Team mit einer sehr hohen wirtschaftlichen Komponente“, da sei eine sehr gute Zusammenarbeit zu erwarten. Das wiederum ist durchaus berichtenswert. Merke: Ein schwarzer Kammerchef streut einer roten Stadtregierung Rosen. Ja, wo gibt's denn so was? In Wien. Und das nicht zum ersten Mal: Walter Ruck lässt bloß eine gute, alte Tradition wieder aufleben. Eine Tradition, die freilich nicht überall goutiert wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2018)