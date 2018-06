Machtkampf um die Casinos Austria

Am kommenden Mittwoch wird es hoch hergehen. Die Eigentümer der Casinos Austria treffen zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Mit reichlich Gesprächsstoff. Und Fragen. Der neue Geschäftsbericht des Casinos-Mehrheitseigentümers, der tschechischen Sazka-Gruppe, liegt nämlich vor. Und der zeigt recht anschaulich, wieso die Tschechen zuletzt so viel Druck gemacht haben. Der Erwerb weiterer Anteile an den Casinos Austria konnte ihnen zuletzt ja gar nicht schnell genug gehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2018)