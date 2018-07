Das Gezerre um die Notenbank

Schön langsam pressiert es: Der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank, gleichsam ihr Aufsichtsrat, hat am Montag vorvergangener Woche seine letzte Sitzung abgehalten. Die letzte in seiner jetzigen personellen Konstellation. Der nächste Termin für den Generalrat ist am 4. September anberaumt. Mit neuem Präsidium. Allein: Es steht noch immer nicht fest, wer Präsident und wer Vizepräsident der Nationalbank wird. Womit sich wieder einmal zeigt: Personalpolitische Entscheidungen unter Türkis-Blau scheinen mitunter eine recht zähe Angelegenheit zu sein. Last-minute-Bestellungen sind da keine Seltenheit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2018)