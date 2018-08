Der Verkauf der Casinos Austria ans Ausland stockt

Es ist eigenartig. Vor nicht allzu langer Zeit hatte es die tschechische Sazka-Gruppe der Milliardäre Karel Komarek und Jiří Šmejc wirklich sehr eilig: Sie wollten ihre Anteile am österreichischen Glücksspielkonzern Casinos Austria hurtig, hurtig erhöhen. Es wurde Druck gemacht, es wurden außerordentliche Hauptversammlungen einberufen. Und die eiligen Tschechen hatten damit schlussendlich auch Erfolg: Am 15. Mai wurden ihnen zähneknirschend weitere Anteile zugestanden. So gesehen darf man jetzt durchaus überrascht sein: Die Transaktion, die den Tschechen mehr als 40 Prozent an den Casinos Austria gebracht hätte, ist nämlich noch immer nicht über die Bühne gegangen. Ein interessanter Widerspruch: Einerseits große Eile, andererseits kein „Closing“. Nach mehr als drei Monaten. Was ist da bloß los?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)