Wifo geht auf Distanz zu linkem Star-Ökonomen Stephan Schulmeister

Für Wirtschaftsforscher ist es so etwas wie die jährliche Oscar-Verleihung. Halt ohne roten Teppich. Trotzdem wird das traditionelle Ranking der einflussreichsten Ökonomen, das „Die Presse“ gemeinsam mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Zürcher Zeitung“ durchführt, mit großer (An-)Spannung erwartet. Vor einer Woche war es wieder so weit – und im Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) war die Freude groß. Was auf der Website auch gleich mitgeteilt wurde: „Drei Wifo-ForscherInnen in den Top 20“, ist dort also zu lesen. Und trotzdem gibt es im Hintergrund Bröseln. Wegen des allseits bekannten, ultra-linken Wirtschaftsforschers Stephan Schulmeister. Wieder einmal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)