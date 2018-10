Endlich: Ein Topjob für Gottfried Haber

Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Eigentlich hätte Österreichs neuer Staatsschuldenwächter schon vor einer Woche der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Nämlich an jenem Tag, an dem der langjährige Präsident des Fiskalrats, Bernhard Felderer, seinen vorzeitigen Rückzug bekannt gab. Doch dann verlautete aus der Regierung, dass Felderers Nachfolger „demnächst“ bestellt werden soll. Am vergangenen Mittwoch, beim Ministerrat, passierte allerdings wieder nichts. Jetzt, endlich, kann Gottfried Haber aufatmen: Der 45-jährige Universitätsprofessor wird den Job bekommen. Nächste Woche wird der Ministerrat seinen Segen dazu geben – diesmal wirklich. Was für eine Nervenprobe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)