Die Presseaussendung erreichte die Redaktionen des Landes am Mittwoch. Und im Normalfall wäre ihr Inhalt auch nicht dazu angetan, für großes Interesse zu sorgen: In einer Privatstiftung gibt es ein neues Vorstandsmitglied – und? Langsam, langsam: „Normal“ ist in der konkreten Angelegenheit absolut gar nichts. Da geht es nämlich um die B&C-Privatstiftung, die Mehrheitsbeteiligungen an den österreichischen Industrie-Flaggschiffen Semperit, Amag und Lenzing hält. Und um diese Privatstiftung tobt seit geraumer Zeit eine Übernahmeschlacht. Jetzt hat also die Stiftung mit dem Industriellen Norbert Zimmermann ein neues Vorstandsmitglied bekommen. Das ist natürlich alles andere als ein Zufall.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)