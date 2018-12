Krisensitzung in der Post nach teurem Fiasko mit Bankpartner

Die Sache pressiert ganz offensichtlich. Also trifft am kommenden Montag der Aufsichtsrat der Post AG zu einer eiligst einberufenen Sitzung zusammen. Aufsichtsratspräsidentin Edith Hlawati sagt: „Es wird eine Nachbetrachtung geben.“ Das ist nobel, zurückhaltend und durchaus legitim für jemanden in so verantwortungsreicher Position. Weniger euphemistisch: Am Montag wird sich der Aufsichtsrat mit dem vor wenigen Wochen geplatzten Joint Venture zwischen Post und deutscher Fin Tech Group beschäftigen. Einem unter höchst merkwürdigen Umständen gescheiterten Deal, wohlgemerkt. So viel zur „Nachbetrachtung“. Allerdings räumt Hlawati auch ein, dass am Montag „die weitere Vorgangsweise“ im Konzern besprochen werden soll. Das alles riecht stark nach Köpferollen.



Und schon machen in Wien Gerüchte die Runde, schneller als man das Wort „Vorstandsposten“ über die Lippen bringt:

