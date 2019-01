Tojner und B&C: Die einstigen Feinde arrangieren sich

Das Gesetz der Serie? Für Unternehmer Michael Tojner hat das Jahr jedenfalls eher nicht so gut begonnen – Unschuldsvermutung hin oder her: Das Land Burgenland hat ihn wegen des Verdachts des Betrugs angezeigt; die Finanzmarktaufsicht ebenso wegen des Verdachts der Untreue; bei Tojners geplantem Hochhaus am Wiener Heumarkt droht Ungemach, weil ÖVP-Kulturminister Gernot Blümel mit einer Weisung gegen den Bau droht, um den Weltkulturerbe-Status der Innenstadt nicht zu gefährden. Ob die Häufung der Unannehmlichkeiten Zufall ist?