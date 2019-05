Die ÖBB werden von der Vergangenheit eingeholt

Über die Angelegenheit wird ein Mantel des Schweigens gebreitet. Die Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, darf dazu aber, wie sie der „Presse“ mitteilt, nichts sagen. Dies deshalb, weil sie im Rechtshilfeweg für die Oberstaatsanwaltschaft Budapest tätig geworden ist. Die Ungarn wiederum bestätigen die Ermittlungen, sagen dazu aber sonst nichts. Die Causa, die in Wien die Geschäftszahl 4 HSt 4/19g-1 trägt, ist also offensichtlich heikel. Und pressiert. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dieser Tage bereits Zeugen zur Einvernahme geladen. Für ihre Kollegen in Ungarn. Doch das Ganze könnte auch in Österreich durchaus unangenehme Folgen haben. Für die staatlichen ÖBB nämlich.



Dabei hat man in den Bundesbahnen in der Gewissheit gelebt, dass schon längst Gras über die Sache gewachsen ist. Eine höchst unangenehme Sache, wohlgemerkt. Korruptions- und Untreuevorwürfe inklusive.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft