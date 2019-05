Ibiza-Affäre: Wo das Erdbeben ausbleibt

Da sind am Wochenende einige ziemlich nervös geworden – auch blaue Manager. In den 16 Monaten des Mitregierens hat die FPÖ jedenfalls personalpolitisch allerhand Markierungen gesetzt: Verbund, ÖBB, Asfinag – in all den staatlichen Konzernen sitzen mittlerweile Blaue. Und wie geht's nun weiter, lautet die allerorts gestellte bange Frage. Doch die Manager können beruhigt sein: Alle verfügen über druckfrische mehrjährige Verträge. Da müssten schon silberne Löffel gestohlen worden sein, um sie anspruchslos vor die Tür zu setzen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Bestellung der neuen Direktoren für die Nationalbank könnte theoretisch noch rückgängig gemacht werden. Doch auch dazu wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Und das aus Gründen, die einer gewissen Ironie nicht entbehren.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft