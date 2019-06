Kongresse: Die Schlacht um Sponsoren ist geschlagen

Im idyllischen Tiroler Bergdorf Alpbach war die Aufregung im vergangenen Sommer groß. Dort finden sich seit 1945 jahrein, jahraus Größen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft zum Europäischen Forum Alpbach ein – doch 2018 war vieles anders: Zwei Monate zuvor war bekannt geworden, dass die Wirtschaftskammer als Geldgeber der „Wirtschaftsgespräche“ in Alpbach aussteigt. Begründung: Für sie habe die Veranstaltung „keinen Mehrwert“, es gebe zu wenig „inhaltliche Themenfokussierung“. Womit die traditionellen Abendempfänge in Alpbach ein dankbares Tuschelthema hatten. Motto: Das Forum ist leider nicht mehr das, was es einmal war. Und dann, quasi mittendrin, platzte die nächste Bombe: Die PR-Beraterin und Vertraute von Sebastian Kurz, Gabi Spiegelfeld, plane für den Sommer 2019 eine Konkurrenzveranstaltung, hieß es. Nun, der Sommer steht vor der Tür. Und Gabi Spiegelfeld hat die Sache tatsächlich auf den Boden gebracht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft