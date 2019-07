Obergrenze für Parteispenden: Ein Fall für die Verfassungsrichter?

Er ist nicht irgendwer: Herbert Kohlmaier war Nationalratsabgeordneter, Generalsekretär der ÖVP, ÖAAB-Obmann und Volksanwalt. Und er hat einen entscheidenden Vorteil: Mit seinen 85 Jahren ist er längst in Pension. Er kann also Dinge aussprechen, die in seiner Partei zwar durchaus diskutiert werden, die aber keiner offiziell angehen will – weil's politisch keinen schlanken Fuß macht. Also sagt Kohlmaier: „Die neue Regelung der Obergrenzen für Parteispenden ist eindeutig verfassungswidrig.“ Und: „Man müsste einem Spendenwilligen unbedingt raten, eine Individualbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof einzubringen.“

