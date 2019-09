Der nette neue Notenbank-Chef

Neue Chefs werden vom gemeinen Mitarbeiter üblicherweise mit einer guten Portion Argwohn beäugt. Es ist ja, wie es ist: Chefs sind gewöhnlich Alphatiere. Unterschiedlicher Ausprägung zwar – aber ihren Stempel wollen sie einer Firma, die ihnen nunmehr anvertraut wird, natürlich schon aufdrücken. Sonst wäre der Wechsel an der Spitze ja auch irgendwie obsolet. Die Mitarbeiter der Oesterreichischen Nationalbank fieberten also zweifellos dem Neuen entgegen: Zwar wissen sie schon seit einem Jahr, dass der neue Gouverneur Robert Holzmann heißt. Aber erst diese Woche war sein Amtsantritt. Doch der gestaltete sich als große Entwarnung: Robert Holzmann kommt offenbar in Frieden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft