Postenschacher: Wer traut sich noch?

Beim Personalberater Egon Zehnder bittet man höflich um Verständnis: Zur aktuellen Causa werden keine Gespräche mit Journalisten geführt. Klar: Das Unternehmen hat im vergangenen Monat das erlebt, was man in der auf Diskretion bedachten Branche getrost als Worst case bezeichnen darf: Es war plötzlich inmitten einer politischen Affäre. Einer Postenschacher-Affäre rund um die Bestellung des FPÖlers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria. Einer Affäre, in der es sogar Razzien gab. Einer Affäre, in der die kritische Beurteilung Sidlos durch Egon Zehnder im Zentrum stand, weil sie ignoriert wurde. Für den Personalberater gilt also die Devise: Augen zu und durch. Doch die Frage ist jetzt: Gilt das auch für die Politik? Oder wird die Causa Glücksspiel dereinst als Zäsur bezeichnet werden können? Postenschacher – wird sich das überhaupt noch jemand trauen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft