Börsenfrischling Delivery Hero bleibt ein Held

So freudig wie die vergangene Woche begonnen hatte, so freudig lief sie am Freitag auch aus. Daran änderte auch nichts, dass US-Präsident Donald Trump allen Warnungen zum Trotz Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und damit Gewalt in den Palästinensergebieten provoziert hatte. An der Börse überwog – zumindest zum Wochenstart – vielmehr die Zufriedenheit darüber, dass der US-Senat einer Steuerreform zugestimmt hatte. Und am Freitag ließen sich die Anleger von der Nachricht beflügeln, dass sich Brüssel und London im Ringen um den EU-Ausstieg der Briten bei wichtigen Knackpunkten verständigten. Von verspäteten Nikolaus- oder vorgezogenen Weihnachtsgeschenken war in beiden Fällen die Rede.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2017)