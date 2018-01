Rohstofftitel sind einen besonderen Blick wert

Auch die vorige Woche endete auf den Aktienmärkten wieder positiv. Anfänglich hatte noch die Sorge über den erstarkten Euro (siehe unten stehenden Text) auf den europäischen Indizes gelastet. Am Ende wurde aber auch diese Sorge ausgeblendet. Und der DAX bewegte sich am Freitag mit 13.434 Punkten wieder ganz nah am Allzeithoch von Anfang November. Es ist die Erwartung üppiger Firmengewinne, die Anleger lockt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)