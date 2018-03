Kein Ausdruck von Feigheit

Man muss es klar sagen: Der Markt braucht die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte so wie einen Kropf. Die Börse reagierte am Donnerstag mit saftigen Abschlägen dies- und jenseits des Atlantiks, ehe der Abverkauf am Freitag weiterging. Einen Monat nach dem schockierenden Mini-Crash grassiert also wieder ziemliche Ratlosigkeit (siehe Artikel unten), wohin die Reise gehen soll. Schier alle Anleger sind von Unsicherheit erfasst, was wenig wundert. Schließlich sind die Strafzölle nur einer der Destabilisierungsfaktoren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2018)