Börsenschreck und Vertrauen

Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man in Anlehnung an den gleichnamigen Film derzeit an der Börse sagen. Wie eine Woche zuvor, so auch in dieser: Nervöse Talfahrten wechseln sich mit euphorischen Tagen der Verlustkompensation ab. Und immer reagieren die Anleger reflexartig auf neue Aussagen oder temporäre Beschwichtigung von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Pendant im losgetretenen Handelsstreit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)