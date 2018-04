Vorsicht und Optimismus sind keine Gegensätze

Man muss sich fast ein wenig wundern. Da kracht es geopolitisch an allen Ecken und Enden. Und was machen die Anleger? Sie kaufen oder bleiben zumindest investiert. Gut, nach dem Tweet von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch, die Russen mögen sich auf einen US-Angriff in Syrien vorbereiten gaben die Leitindizes etwas nach und der Goldpreis stieg (siehe Artikel unten). Aber die spätere Relativierung der Aussage reichte, um bei beiden Anlageklassen eine starke Gegenbewegung auszulösen. Nervenstärke machte sich bezahlt. Der tatsächliche Angriff in Syrien erfolgte dann ja erst in der Nacht auf Samstag – also nach dem Schluss aller Börsen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)