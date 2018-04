Im Schlaf Geld verdienen - oder arbeiten bis zum Tod

Man weiß es im Großen und Ganzen. Aber im Detail sind aktuelle Zahlen darüber, welche Berührungsängste in Österreich Aktien gegenüber bestehen, doch wieder verblüffend. Österreichs Haushalte hielten die Hälfte ihres Geldvermögens in Einlagen und nur ein Viertel in Wertpapieren, eruierte die UniCredit Bank Austria soeben. Die Folgen: 2017 habe der inflationsbedingte Verlust bei Einlagen durch die niedrigen Zinsen 4,7 Mrd. Euro betragen, während Wertpapiere einen Gewinn von 3,2 Mrd. hätten abwerfen können. Mit dem jetzigen Einlagenzins bräuchte man 400 Jahre, um das Sparguthaben zu verdoppeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)