Frühling an der Börse

Wer sich in der Vorwoche vernünftigerweise keine Sensation an der Börse erwartet hatte, wurde positiv überrascht. Vor allem wichtige Indizes in Europa begannen den Mai durchaus erfreulich. Insbesondere der deutsche Dax eroberte mit einem Gewinn von knapp zwei Prozent die Marke von 12.800 Punkten zurück. Damit hat er die Verluste, die er seit dem Minicrash Anfang Februar erlitten hatte, wettgemacht. Dazu trug auch der schwache Euro bei, der die Exportwirtschaft stützt (siehe Artikel unten). Charttechnisch bedeutsam ist, dass der Dax nun die 200-Tage-Linie, unter die er Anfang Februar gesackt war, nach oben durchbrochen hat. Ähnlich die Situation beim Eurozonen-Index Euro Stoxx 50.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)