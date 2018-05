Urlaubszuckerl für Anleger

Von wegen „Sell in May and go away“! Wer sich in den vergangenen drei Wochen an den alten Börsenkalauer gehalten hätte, hätte auf einige schöne Prozentgewinne verzichtet. Wer hingegen mit uns der Einschätzung blieb, dass die vieljährigen Maierfahrungswerte heuer nicht so zuzutreffen scheinen, hat zwar nicht unbedingt einen großen Schnitt gemacht, aber immerhin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)