Kalt-Warm-Duschen an den Börsen

So schön der Mai an den Börsen begonnen und die ersten drei Wochen lang auch verlaufen war, so unschön endete er dann. Beim europäischen Leitindex EuroStoxx 50 bleibt ein Minus von über dreieinhalb Prozent auf Monatssicht, beim deutschen Dax eine rote Null. Nur die US-Indizes konnten ein Plus in den Juni retten, die Technologiebörse Nasdaq gar eines von fünfeinhalb Prozent.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)