Das Urlaubsgeld auffetten im Sommer

Wie gewonnen, so zerronnen, muss man am Ende der abgelaufenen Woche sagen. Noch am Mittwoch hatten sich die Börsen freundlich gezeigt. Am Dienstag waren sie überhaupt wie entfesselt nach oben geschossen, nachdem Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank Fed, einen optimistischen Konjunkturausblick für die USA abgegeben hatte. Ein paar Aussagen von US-Präsident Donald Trump später waren die Gewinne an den Börsen wieder weg. Trump hatte um sich geschlagen und etwa China mit Zöllen auf den gesamten Import in die USA gedroht. Trump sorgt auf den Märkten also weiter für Warm-Kalt-Duschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)