Europäische Bankdaten für künftige Gewinne

Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain mochte Aktien gar nicht. Zumindest lässt sich das aus dem Misstrauen ihnen gegenüber schließen, das er seiner Romanfigur „Pudd'nhead Wilson“ (Knallkopf Wilson) in den Mund gelegt hat: „Der Oktober ist einer der besonders gefährlichen Monate, um am Aktienmarkt zu spekulieren“, sagt Wilson: „Die anderen sind Juli, Jänner, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar.



Zumindest mit dem September hatte er Recht. Und wie in vielen früheren Jahren, so hat er auch heuer – zumindest bis dato – kein Glück gebracht. Als ob nach dem Kalender programmiert, ging es ab Ende August mit den Leitindizes nach unten – vor allem in Europa. Womit auf unserem Kontinent seit Jahresbeginn einige Prozent Minus zu verbuchen sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)