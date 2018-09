Warum eine Jahresendrallye noch möglich ist

Natürlich wird beizeiten eine wirtschaftliche Rezession in den USA eintreten. Aber so manche Unkenrufe scheinen doch eine Spur zu alarmistisch. Etwa der von Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps, der soeben im Interview mit der „Presse“ davon gesprochen hat, dass eine solche Rezession schon „in sechs bis zwölf Monaten“ realistisch sei.

Das schlägt sich nämlich sehr mit der Einschätzung von Notenbankchef Jerome Powell, der am Donnerstag, einen Tag nach der weiteren Anhebung des Leitzinssatzes (siehe Artikel unten), meinte: „Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten ein bis zwei Jahren überhaupt erhöht ist.“